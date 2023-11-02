الحديقة النباتية بأسوان تسجل زيارة 12 ألف سائح خلال أكتوبر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان أن الموسم السياحى الحالى حقق نجاحا كبيرا على مستوى زيارة أعداد كبيرة من الأفواج الأجنبية للحديقة، باعتبارها واحدة من أبرز المزارات السياحية فى أسوان.

وقال الدكتور عمرو محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حركة السياحة الأجنبية داخل الحديقة النباتية لم تتوقف خلال فصل الصيف وذلك بعد اتصال الموسم الشتوى المنقضى بالموسم المقبل دون توقف فى فترة المنتصف وهى فصل الصيف.

وأضاف مدير الحديقة النباتية أن الحديقة سجلت خلال شهر أكتوبر المنقضى وحده زيارة نحو 12 ألف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات الأجنبية الدولية، و2500 زائر مصرى، بإجمالى 14 ألفاً و500 زائر للحديقة خلال شهر واحد فقط.

وأشار إلى أن الحديقة النباتية تحتوى على أنواع نادرة يصل عمرها لنحو 120 سنة، وتضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، ومنها: "الجاك فروت وشجرة التك والنخيل الملوكى وشجرة الكروزيا "مهرش الفيل" وشجرة المشطورة "أبو النجف" وشجرة الألوستونيا "شجرة الشيطان" والجنزبيل "الصيدلية المتكاملة".



استمتاع الأجانب بالسياحة داخل الحديقة



أسوان



أفواج السياحة تزور الحديقة النباتية



الأفواج السياحية تزور الحديقة النباتية بأسوان



الأفواج السياحية داخل الحديقة النباتية



جانب من زيارة الأفواج السياحية