اليوم السابع
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في 10محافظات..

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكترونى لمسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثانى

الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:27 ص
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكترونى لمسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثانى الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان).
 
ويمكن الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بدءا من اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر ولمدة أسبوعين.






مسابقة المعلمين

وظائف المعلمين

نتيجة مسابقة المعلمين

مسابقة 30 الف معلم

نتيجة مسابقة 30 الف معلم




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