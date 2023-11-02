"الاتصالات": 4451 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة عدد مراكز الخدمات البريدية لتصل إلى 4451 مكتب بنهاية أغسطس 2023 مقارنة بـ 4418 مكتب بنهاية يوليو 2023 و4314 بنهاية أغسطس 2022.

وفقا للتقرير يصل عدد المستفيدين من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد نحو 4.91 مليون مستفيد بنهاية أغسطس 2023 مقارنة بـ4.9 مليون مستفيد في يوليو 2023 و5.18 مليون مستفيد بنهاية أغسطس 2022.

وكان قد تم افتتاح مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر، وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "، حيث تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.