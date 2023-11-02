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الإدارية العليا تواصل الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة لليوم الخامس

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:23 م
الإدارية العليا تواصل الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة لليوم الخامس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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تواصل المحكمة الادارية العليا، لليوم الخامس، الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية، حسب المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تستمر حتى 7 نوفمبر الجارى.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فترة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية بمدة 10 أيام اعتبارا من يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر، وعقب الانتهاء من الفصل فى الطعون إن وجدت ينشر ملخص الأحكام فيها بالجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.
 
وانتهت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضى من المدة المحددة لتلقى الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصراً، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أقر فتح باب تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر.
 
وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتحت باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.
 
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية  2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
 
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.






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