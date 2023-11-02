وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن 53 مواطناً أردنياً سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف السفير القضاة أن 196 مواطناً أردنياً تم استقبالهم، مساء أمس، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى الممكلة من خلال مطار القاهرة الدولي.

وأشار السفير القضاة طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية بأن هذه الرحلة هي الأولى لعبور المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية العبور مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة .



وأكد السفير القضاة أن المملكة مستمرة في استقبال رعاياها من قطاع غزة، مجدداً دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة.