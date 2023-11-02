"استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى" ندوة بزراعة الإسكندرية

يذكر أن كلية الزراعة سابا باشا نظمت ندوة بعنوان الفساد والحوكمة تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية والدكتور إبراهيم عباس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر فيها ناصر محمد سويف دكتواره فى القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وكيل وزارة بالجهاز المركزى للحسابات (سابقا) بحضور محمود عسكر رئيس نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية.

وأكد أن الإدارة الرشيدة لجميع المؤسسات فى الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسة تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعى لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.