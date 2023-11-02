إصابة 23 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس بسيارة نقل على الطريق الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 23 شخص في حادث تصادم بين أتوبيس كان يقل لاعبين من فريق دكرنس وسيارة نقل، على الطريق الدولي الساحلي، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد، حيث جرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم المركزي ومستشفى برج البرلس المركزي.

جرى رفع درجة الطوارئ بمستشفيات برج البرلس المركزي وبلطيم المركزي، لاستقبال المصابين، ويجري عمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة لجميع المصابين داخل المستشفيات، وتبين أن الإصابات تتراوح ما بين اشتباه كسور بالضلوع والساق واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات وكسور بالأنف، حيث تقوم الفرق الطبية بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أتوبيس فريق نادي دكرنس بمحافظة الدقهلية بسيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مارينا دلتا بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع بالخدمات الأمنية لتيسير الحركة المرورية والوقوف على تفاصيل الحادث.