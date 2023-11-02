إشادة مكسيكية بدور مصر فى خروج أجانب من غزة منهم طبيبة مكسيكية

فاطمة شوقى

أعلنت حكومة المكسيك أن ميشيل رابيل، أحد المكسيكيين الذين حوصروا في قطاع غزة في خضم الصراع بين فلسطين وإسرائيل ، خرجت بأمان من القطاع إلى مصر ، مشيدة بدور مصر في خروج الطبيبة العالقة في قطاع غزة بشكل آمن.

وأكدت الحكومة المكسيكية أن ميشيل رابيل ، تمكنت من مغادرة قطاع غزة واتجهت إلى مصر لتكون فى أمان، حسبما قالت فوربس على موقعها المكسيكى.

وفي رسالة عاجلة بعثت إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أبلغته وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا أن رابيل "غادرت غزة بالفعل وهى في مصر".

ورحب تور وينسلاند منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بقرار مصر استقبال مرضي وجرحي فلسطينيين من غزة عبر معبر رفح للحصول على العلاج في عدد من المستشفيات المصرية، بالإضافة الي عبور حوالي 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية وكذلك موظفي الأمم المتحدة، مؤكدا انها خطوة مهمة في "الاتجاه الصحيح"، مضيفا " نحتاج جميعا إلى البناء عليها".. جاء ذلك وفق تدوينه له علي موقع التواصل الاجتماعي " X "

وأعرب منسق عملية السلام في الأمم المتحدة عن تقديره بجهود مصر بالتعاون والأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، لافتا إلي أنه لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة عملها المكثف للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفا في غزة.