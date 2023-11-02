إزالة 7 حالات تعد بمساحة 837 مترا بمدينة الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بالأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة،بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى ضوء تكثيف الجهود لاستمرار أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد صرح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم بدء الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الزينية، حيث تم تنفيذ عدد 7 حالات تعدى بمساحة 837 متر تبوير وتصنيع طوب بمدينة الزينية، بقيادته ومشاركة كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، والمهندس أبو بكر الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالزينية، وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة.

فيما أعلن العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى باستكمال أعمال نظافة وقشط الأسفلت على الشارع العام مصر – أسوان، وتوسيع مجرى رى الأشجار لسهولة وصول المياه إليها، كما تم قص وتهذيب الأشجار على جانب الطرق، والتى كانت تعد مصدر للخطر مع أسلاك الكهرباء المجاورة، وأيضاً لإتضاح الرؤية للمارة ليلا ونهاراً.



تنفيذ 7 حالات تعدى بمساحة 837 متر بالزينية



تنفيذ 7 حالات تعدى بمساحة 837 متر عبارة عن تبوير وتصنيع طوب



مدينة الزينية تنفذ 7 حالات تعدى بمساحة 837 متر









