إزالة 3 مبان مخالفة فى حملة مكبرة جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أزالت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد ، اليوم الخميس، 3 مبان مخالفة في حملة مكبرة جنوباً، وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة لليوم الثالث، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية على مساحة 400 متر، شملت حالتين في جمعية النصر على مساحة 300 متر، وحالة في جمعية الاتحاد على مساحة 100 متر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.