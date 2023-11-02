إزالة 11 حالة تعدٍ بمساحة 9 قراريط ومصادرة 8 معدات بناء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم، الخميس، أنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية.

وأضاف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه جرى إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط، ومصادرة 8 معدات بناء، بـ9 قرى تابعة لمركز دسوق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على التصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية بكل حزم وحسم، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة التعديات في مهدها وعدم التقاعس في تنفيذ التعليمات الهادفة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية.