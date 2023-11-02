إزالة مبانٍ مخالفة بحى التبين جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي التبين بالقاهرة، برئاسة أحمد ابراهيم القزاز، وبالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات ومهندسى التنظيم والأملاك ومسئول المتغيرات المكانية أعمال بناء مخالف بمنطقة الصلب القديمة بشارع الحزب ومنطقة السبع عمائر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع المخالفات التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على أرض الواقع وتم إزالتها والتعامل معها دون تقاعس وتم التنبيه على مشرفى المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، مؤكدا على متابعة ما تم إزالته لعدم تكرارة مع الاستجابة السريعة لأى شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفورى مع كل من يطرأ أو ما يقدم من شكاوى وبلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذرى لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم وجارى استكمال الأعمال.