إدارة بايدن تُخصص 334 مليون دولار لتعيين ضباط شرطة لتحسين الأمن بالمدارس

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تمويل جديد سيخصص لتوظيف أكثر من 1730 ضابطًا لإنفاذ القانون فى محاولة لتقليل معدلات الجريمة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم /الخميس/؛ فإن التمويل التى تقدر قيمته بأكثر من 334 مليون دولار من المنح من خلال وزارة العدل يهدف إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون على توظيف ضباط جدد، فضلاً عن تعزيز سلامة المدارس وتعزيز جهود الشرطة المجتمعية.



وأضافت الصحيفة أن مكاتب إنفاذ القانون الأمريكية ستتلقى ما يقرب من 217 مليون دولار من التمويل لتوظيف 1730 من عروض الشرطة الذين سيكونون أيضًا على مستوى المبتدئين وسيتم تعيين الضباط الجدد فى 394 قسم شرطة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.



من جانبها، قالت مساعدة المدعى العام الأمريكى فانيتا جوبتا للصحفيين، إن التمويل سيذهب مباشرة إلى وكالات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن القضية الأولى التى يسمعها مكتبها من مكاتب الشرطة هى أن هناك أزمة توظيف واستبقاء.



ويمنح التمويل أيضًا أكثر من 73.6 مليون دولار إلى 206 مناطق تعليمية ووكالات عامة أخرى على مستوى الولاية والمستوى المحلى فى محاولة لتحسين الأمن فى المدارس، ويمكن استخدامه لإجراءات الردع مثل الكاميرات وأجهزة الكشف عن المعادن.



وسيتم تخصيص أكثر من 43 مليون دولار إلى 178 حكومة محلية لدعم فرق التدخل فى الأزمات والتدريب على تخفيف التصعيد واستراتيجيات الشرطة المجتمعية.



ويأتى إعلان التمويل الجديد بعد أكثر من أسبوع من إطلاق نار جماعى فى لويستون بولاية مين، خلف 18 قتيلاً بعد أن استهدف مسلح صالة بولينج ومطعمًا فى المدينة.