إحالة عصابة الزيت والأرز للمحاكمة بعد اعترافهم باستدراج ضحاياهم عن طريق مواقع التواصل

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.

واعترف أعضاء تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكاب واقعتين سرقة.

وأضاف المتهمين في أقوالهم أنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة.

وشرع المتهمين في شرح كيفية تنفيذ عمليات السرقة حيث يقوم إثنين منهم بإستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين في منطقة أكتوبر.

قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين لاتهامهم بسرقة سيارة مندوب مبيعات بشركة مواد غذائية، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه .

تلقت جهات التحقيق بلاغ بقيام 4 أشخاص بإرتكاب واقعة سرقة 210 كرتونة زيت طعام - 2 هاتف محمول من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة ، وكذا واقعة سرقة 8 طن أرز من مالك مضرب أرز وسائق طرفه ، وبحوزتهم 3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم ، وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.