إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارات شباب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، والخانكة.

شملت الزيارات متابعة مراكز شباب مساكن اسكو، والخصوص، سرياقوس، عرب الصوالحة، عرب جهينة، عرب العليقات البحرية، والشوبك، ومنية شبين، تبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

وعند المرور بمراكز شباب بيجام، ومنطى مفتوحين بدون عاملين، ومركز شباب مين نما مفتوح ويمارس نشاطه فى ظل غياب بعض العاملين، فى حين وجود مركز شباب عزبة عبد الرحمن عبد المغنى مغلق فى أوقات العمل الرسمية.

وتم إثبات هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مذكرة للدكتور محمود الصبروط، والذى أشار بدوره علب استمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، وأكد إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.