إجراء جراحات العمود الفقرى بمستشفى السعديين بالشرقية للمرة الأولى

مستشفى السعديين المركزى بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، يعد واحد من أفضل المستشفيات التى تؤدى الخدمة الطبية داخل محافظة الشرقية، وشهد مؤخرا تطور ملحوظ واستحداث العديد من العيادات ذات الحاجة الماسة للأهالى، من بينها وحدة جراحات العمود الفقرى.

وقال الدكتور أحمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين المركزى، إنه تم تفعيل وحدة جراحات العمود الفقرى بقسم العظام بالمستشفى، وذلك للعمل من خلال محورين الأول حالات الانزلاق الغضروفى بأنواعه وضيق القناة العصبية، والمحور الثانى استقبال حالات الطوارئ وكسور العمود الفقري.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه تم إجراء جراحة لحالتين رجل وسيدة ، عبارة عن جراحة الغضروف القطنى وتوسيع القناة العصبية تحت إشراف الدكتور أحمد صقر استشارى جراحات العمود الفقرى بمصر وألمانيا.

فيما تشهد المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، تطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين وهناك تغير واضح داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة والقوافل الطبية، التي استهدفت المواطنين بالقرى والنجوع والكفور ووصلت إليهم فى محل إقامتهم ليس هذا فقط بل أنها قدمت لهم كل شيء بالمجان العلاج العمليات الجراحية الكبرى المتابعات الدورية والمستمرة لهم للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.