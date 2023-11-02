اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 11:23 م
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أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية ويلتقى بالأعضاء والمحافظ.. صور

الخميس، 02 نوفمبر 2023 10:53 م
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية ويلتقى بالأعضاء والمحافظ.. صور أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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زار المستشار محمد حسن على الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، فرع هيئة قضايا الدولة بمحافظة الاسماعيلية استقبله خلالها المستشار إسحاق باسيليوس رئيس الفرع والمستشار محمد جاد بلاسي نائب رئيس الهيئة، والمستشار السيد عمري غالي رئيس فرع الاسماعيلية أول و مستشاري الهيئة .  

 
وخلال الزيارة تفقد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة سير العمل بفرع الاسماعيلية ثان . 
 
كما  تفقد سير العمل بفرع الهيئة وجاهزية المبني للعمل ونقل تحيات المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة لجميع مستشاري الفرع وإهتمامه  الشديد بتذليل كافة المعوقات التي تواجه مستشاري الهيئة بجميع فروع الهيئة تحقيقاً لدورهم في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وفي إطار التعاون المتبادل بين وحدات الإدارة المحلية وهيئة قضايا الدولة.
 
استقبل اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه ، المستشار محمد حسن محمد علي الأمين العام لهيئة قضايا الدولة الذي نقل تحيات  المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة لمحافظ الإسماعيلية، وتناول اللقاء أوجه تعاون الهيئة ومحافظة الاسماعيلية وهنأه بتوليه منصب الأمين العام ، وذلك خلال زيارته  لمحافظة الإسماعيلية.
 
حضر اللقاء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والمستشار أحمد سلامة الأمين، رئيس القسم القضائي ومحمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (1)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (1)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (2)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (2)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (3)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (3)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (4)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (4)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (5)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (5)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (6)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (6)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (7)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (7)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (8)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (8)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (9)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (9)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (10)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (10)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (11)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (11)

 

أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (12)
أمين عام قضايا الدولة يتفقد فرع الإسماعيلية (12)

 







الاسماعيلية

هيئة قضايا الدولة

محافظة الاسماعيلية

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