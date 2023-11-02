أسترالى يشيد بدور مصر فى إخراجهم من غزة: "ما فعله المصريون كان رائعا"

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وزارة الخارجية الاسترالية نجاح إخراج عشرين من مواطنيها من قطاع غزة عبر معبر رفح بينما سجل 65 أخرين من أجل المغادرة، بينما أشاد الخارجون من القطاع بدور مصر فى إخراجهم.

وقالت الحكومة الأسترالية إن سيواصلون تقدين المساعدة القنصلية لمن لا يزالوا هناك، كما أن مسئولى الشئون الخارجية يعملون مع الأفراد المتبقين عن المعبر وللخروج من غزة.

وأضافت شبكة ABC الاسترالية أن ثلاثة أفراد آخرين من المسجلين لدى وزارة الشئون الخارجية الاسترالية قد غادروا إلى مصر.

كان هناك 88 مواطنا أستراليا وعائلاتهم يعرف وجودهم داخل قطاع غزة قبل فتح معبر رفح الحدودى، ونقلت حافلة الأستراليين إلى القاهرة، حيث يتلقون مساعدة من المسئولين القنصليين للسفر والعودة إلى أستراليا.

وقال وزير الخارجية الأسترالى أن البعض يحمل جواز سفر أسترالى، أى أنهم مواطنون أستراليون، بينما الآخرين يحملون الإقامة الدائمة إلى جانب أفراد من عائلاتهم.

ونقلت ABC عن أسترالى استطاع المغادرة، أنهم كانوا يحاولون الخروج من غزة مرارا وتكرارا، وكان الوضع قاتما.

وأشاد المواطن الاسترالى بدور مصر، وقال إن المصريين كانوا رائعين، وأضاف، لو لم تساعد مصر لما خرجنا، ولكنا متنا جميعا لأن الناس سيموتون فى النهاية، هذا ما سيحدث لو استمر الوضع هكذا.

وتابع قائلا: نحن فخورون بما فعله المصريون، علينا أن نعترف أن ما فعلته مصر كان رائعا.