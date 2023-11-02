أستاذ طاقة: الحرب الإسرائيلية بغزة سيكون لها تأثير كبير على أمن الطاقة العالمى

كتبت -مروة الغول

قال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، إن الحروب بصفة عامة لها تأثيرات كبيرة على قطاعات الطاقة بمصادرها المختلفة، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير على آمن الطاقة، وكذلك على الأمن الغذائي العالمى ، قائلا: "أمن الطاقة على مستوى العالم اهتز، لأن أمن الطاقة يعنى توافر مصادر الطاقة بأسعار فى متناول المستورد، ومفهوم أمن الطاقة يختلف من دولة مصدرة إلى أخرى مستوردة، وكذلك على تنوع الموردين.

وأضاف عطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحرب الإسرائيلية فى غزة سيكون لها تأثير كبير أيضا على أمن الطاقة العالمى إذا استمر وامتد الصراع على الصعيد الإقليمى وذلك نظرا إلى أن المنطقة تتمتع بأكثر من 50% من احتياطيات العالم النفطية المؤكدة من النفط والاكتشافات الكبيرة فى الغاز فالتأثير سيكون محدود فى أماكن الصراع ومصر شأنها شأن باقى دول المنطقة، أما إذا امتد الصراع بدخول دول آخرى فسيكون التأثير كبير جدا ليس على أمن الطاقة فى المنطقة فحسب بل على أمن الطاقة فى العالم كله وعلى رأسها أوروبا.

أما فيما يتعلق بانعكاسات ما يحدث فى المنطقة على مصر، أكد الدكتور عطية عطية أنه منذ اكتشاف حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط وكذلك زيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب كل ذلك يساهم فى أمن الطاقة بمصر.