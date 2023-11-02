أخبار مصر.. السفارة الأمريكية تؤكد احترام سيادة مصر والتزام واشنطن بعدم تهجير الفلسطينيين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى إليزابيث جونز إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي.

وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."

وأضافت في بيانها " وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسي مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



رضا سليم يغيب عن الأهلي فى كأس العالم للأندية

تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن المشاركة رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة بكسر في عظمة الترقوة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأثبتت الأشعة المقطعية التي خضع لها رضا سليم تعرضه للكسر في عظمة الترقوة في 3 أجزاء، وإجراء عملية جراحية اليوم الخميس ، قبل بدء البرنامج التأهيلي.



شوبير: موديست صفقة غير ناجحة مع الأهلي.. وكولر بيتأخر في إجراء التغييرات

علق الإعلامي أحمد شوبير على خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عقب الخسارة من صن داونز بهدف في مجموع مباراتي نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

قال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "هناك علامات استفهام حول أداء البدلاء، رغم مشاركتهم ولكن لا ينصفوا كولر مثل أنتوني موديست وأحمد عبد القادر، وعبد القادر لعب في الدقيقة 77 وحصل على كرات كثيرة وليس عليه أن يقوم بمراوغة كل اللاعبين، وهو لاعب جيد لا جدال عليه، وبالنسبة لموديست تجربته محكوم عليها بعدم النجاح، ولم يتأقلم مع الأهلي أو الكرة المصرية، وصفقة غير ناجحة".



جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين فى معارك غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلى بمقتل ضابط برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة فى المعارك بقطاع غزة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى فى غزة منذ الثلاثاء الماضى إلى 18 قتيلا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.



وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.



تقارير إماراتية: إصابة بيتسو موسيمانى بضيق تنفس وحجزه بأحد المستشفيات

كشفت تقارير صحفية أن تدريبات نادي الوحدة الإماراتي شهدت غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، عن قيادة تدريبات الفريق الأخيرة بسبب المرض.ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان على ملعب الأخير، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.



قالت صحيفة " البيان " الإماراتية أن ماهر دافيدز مساعد المدرب، قاد تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض موسيماني لوعكة صحية، أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، مما استدعى دخوله إلى أحد مستشفيات أبوظبي للعلاج.



النائب العام يوجه بالتنسيق لإنشاء خط ساخن لشكاوى التعدى على أراضى الزراعة

تسعى الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية لتصدى جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، وفى هذا الصدد اتفق المستشار محمد شوقي النائب العام والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التنسيق لإنشاء "خط ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم.



شبورة كثيفة تصل حد الضباب غدا وأجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.