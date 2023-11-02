أحد الجرحى الفلسطينيين: وجدنا استقبالا مشرفا فى مستشفى العريش العام

كتب أحمد عرفة

قال أحد الجرحى الفلسطينيين ويدعى "ممدوح"، أحد المصابين الذين تم نقلهم من قطاع غزة لمستشفى العريش العام، إنه تعرض لإصابة بتر في القدم اليمنى وشظايا من الرأس حتى الظهر وإصابات ضخمة في الظهر.

وأضاف أحد الجرحى الفلسطينيين في تصريحات لقناة إكسترا نيوز :"كنت أحاول إسعاف الجرحى وتواصلت مع الإسعاف وخلال محاولاتى فوجئت أن هناك ضربة من قصفة ونقلت للمستششفى" .

وتابع ممدوح :"رأيت الجرحى في الطرقات والشوارع فحاولت أن أساعدهم ولم يكن هناك إسعاف في ذلك الوقت وحاولت التواصل مع الإسعاف وبمجرد محاولة نقل الجرحى وجدت صاروخ ضرب بجانبى وأصيبت، وتم استقبالنا استقبال مشرف في مستشفى العريش العام ودخلنا إلى الجراحة وتم إسعافنا وهناك أطفاء أكفاء لم يقصروا معنا، والوضع في غزة صعب للغاية وهناك حالات في الممرات ملقون على الأرض وهناك تكدس كبير في المستشفيات ".