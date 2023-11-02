أحد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام: أحظى برعاية خاصة فى مصر.. فيديو

كتب أحمد عرفة

أجرت قناة إكسترا نيوز عدد من اللقاءات مع عدد من الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، حيث وجه عدد من الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام الشكر إلى مصر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وقال أحد المصابين فى مستشفى العريش العام، إن الأطقم الطبية في مصر استقبلونا احسن استقبال ويقدمون خدمة طبية متميزة لنا ولم يوجد أي تقصير ، كما قال أحد المصابين ويدعى "خالد" :"خرجنا من القطاع منذ 8 صباحا من مستشفى ناصر خان يونس، وظللنا 4 ساعات في الطريق حتى وصلنا إلى العريش وتم نقلى لمستشفى العريش العام".

وأضاف :"لدى مطعم مشاوى في غزة، وشغلى مثل أي مواطن عادي، وتم استهدافي كما يتم استهداف الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، فكل الفئات مستهدفة حتى الدفاع المدنى والصحة، والحمد لله، واتجهنا لمصر للعلاج".

وتابع "خالد ":" ظللت 26 يوما أعالج في قطاع غزة، وتعرضت لبتر في يدى وأجريت عدد من العمليات، وكل يوم أشعر بألم ولم يكن لدى هدف سوى الانتقال لمصر وأتلقى رعاية خاصة في مستشفيات مصر ورعاية في الغذاء والمياه وكل شيء متوافر في مصر، والعبور من معبر رفح كان طبيعى وكان هناك إجراءات قانونية وكان العبور سهل وجئنا من إسعاف مستشفى ناصر وذهبنا لمستشفى العريش حتى وصلنا للعريش".