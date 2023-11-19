7376 فرصة عمل فى 15 محافظة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى.

وتضم فرص العمل الشاغرة، عددا من التخصصات، منها:

1- صيدلى.

2- مساعد صيدلى.

3- محضر أدوية.

4- ممرضات.

5- مترجمو لغة صينية.

6- محاسبين.

7- مندوبو مبيعات وتوصيل.

8- طباخين.

9- مهندسو كهرباء.

10- إنتاج وميكانيكا.

11- مساعد مدير مصنع.

12- معلمون فى جميع التخصصات.

13- سكرتارية.

14- مشرفو إنتاج.

15- أفراد أمن.

16- وسطاء تأمين.

17- كل أعمال الفندقة.

18- عمال خياطة بكافة الأقسام.

19- عمال إنتاج.

20- عمال نظافة، وتخصصات أخرى . .

وتتوافر فرص العمل، في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد،والمنيا،والإسماعيلية ، وبورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية ، والسويس،والشرقية،والدقهلية ، والغربية،والمنوفية،والقليوبية.

ويتم التقدم لشغل الوظائف، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان،وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .