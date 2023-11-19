16 % زيادة فى التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى عام 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي عام 2022 سجل ارتفاعا بنسبة 16٪.

وبلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 % .

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.



وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيـــا: بلغـت قيمـة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.

2- السودان : بلغـــت قيمـــة الصـــــادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمـــة الصـادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.

4- الجزائر : بلغت قيمة الصـادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.

5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.

2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.

وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.

وتركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية : بلغــت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغــت قيمــة الـــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 21.8% من إجمالي التكتـل.

3- زامبيــا: بلغــت قيمـــة الـــواردات (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا : بلغت قيمة الـواردات (308 مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل.

5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.

- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.

- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.