اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بطلي المركز الثاني في زوجي تنس الطاولة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:10 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بطلي المركز الثاني في زوجي تنس الطاولة وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بطلا الجمهورية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم  محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب محمود بهاء الشافعي، بمدرسة الشهيد حمدي، والطالب أحمد محمد أنس، بمدرسة علي عبدالشكور الرسمية للغات، لفوزهما بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة زوجي تنس الطاولة، ومنحهما شهادتي تقدير، كما كرم مدربهما، ومسئولي التربية الرياضية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضية، وبسيوني رمضان داود، الموجه الأول بإدارة شرق كفر الشيخ ومدربا الطالبين.

ووجه وكيل الوزارة عدد من النصائح للطالبين، منها  الحرص على ممارسة الرياضة، والاهتمام بالغذاء الصحي المناسب مع التحلي بأخلاق الرياضيين من عزم ومثابرة وتقبل المكسب والخسارة، واحترام الخصم والعمل دوما على تحسين مستواهما.

وأثنى وكيل الوزارة على الدور الهام الذي قام به المدربون من تنمية مهارات الطالبين، وتأهيلهما بالشكل الذي مكنهما من الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، مشيداً ببسيوني داود"، بتوجيه التربية الرياضية بإدارة شرق كفرالشيخ، مقدما الشكر ل "وائل بشته"، الموجه العام لجهوده المميزة في كافة المجالات، مما أثمر عن  حصاد العديد من بطولات ومراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

 

بطل الجمهورية في التنس واشادة من وكيل تعليم كفر الشيخ
بطل الجمهورية في التنس واشادة من وكيل تعليم كفر الشيخ

 

تكريم بطل الجمهورية في التنس
تكريم بطل الجمهورية في التنس

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بطلا الجمهورية
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم بطلا الجمهورية

 







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