وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم الأحد، قاعات التدريب التابعة لإدارة قلين التعليمية، انطلاق أولى أيام البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" والذي يتم تنفيذه على مدار 3 أيام، والتي تستهدف" مدير مدرسة - معلم - أخصائى اجتماعى - رئيس مجلس أمناء إدارة - أمين اتحاد طلاب إدارة"، كما تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتربية والتعليم، أعمال التدريب، بقاعات التدريب بإدارة دسوق التعليمية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنمية روح الولاء والانتماء وتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل على غرس الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات التدريب بادارة قلين التعليمية، مؤكدا على الدور الهام للمتدربين في تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى، مشيرا إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وأن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن البرنامج يضم تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

وناقش وكيل الوزارة، المتدربين حول أهمية التدريب، وكيفية الاستفادة منه، ودورهم في نقل ووضع آليات تنفيذية على ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية من خلال عقد ندوات ورحلات، وكتابة موضوعات التعبير؛ لتوعيتهم بإسهامات الدولة، مستمعاً إلى آراء بعض المتدربين، مؤكدين على أهمية هذا البرنامج في تحقيق الوعي المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة من خلال منحهم المعلومات الصحيحة والموثقة، موجهاً الشكر والتقدير لإدارة التدريب بديوان المديرية، وكل المشاركين في أعمال التدريب.

وأكد وكيل الوزارة، أن البرنامج التدريبي تضمن اليوم الأول التدريب حول "الوعي والمواطنة"، أما اليوم الثاني يركز على "التربية الايجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏"، ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية (قبلي وبعدي)، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.



الحضور من المعلمين التدريب



جانب من الحضور أعمال التدريب



جانب من الحضور



وكيل المديرية يتفقد التدريب