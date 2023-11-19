اليوم السابع
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وزارة التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف التراثية ومنتجات سيوة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:23 م
وزارة التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف التراثية ومنتجات سيوة معرض ديارنا لوزارة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة

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وزارة التضامن

معرض ديارنا للحرف التراثية

معرض التضامن بنادى الصيد

معرض ديارنا بنادى الصيد

معارض ديارنا




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