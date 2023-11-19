وزارة التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف التراثية ومنتجات سيوة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي معرض ديارنا للحرف التراثية بنادى الصيد، بمشاركة واسعة للحرف اليدوية التراثية المصرية المتميزة، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وافتتح المعرض الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والمهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي .

وتفقدت صابرين وغراب أجنحة المعرض الذى يشارك به 65 عارضًا من الأسر المنتجة، فضلا عن منتجات صندوق دعم الصناعات الريفية والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع والأسرة التابعة لوزارة التضامن من المنتجات اليدوية المتميزة بجودة الخامات وروعة التصميمات وانتمائها للبيئة المصرية الأصيلة.



وتنوعت المعروضات من السجاد بأنواعه من الجلد والحرير والكليم الصوف والمفروشات المختلفة من الخامات القطنية وأشغال النحاس والخزف والملابس التراثية السيناوية والبدوية والعبايات بتصميماتها الراقية وأشغال الخيامية والمنتجات الخشبية من خشب السرسوع و الاكسسوارات من الأحجار والفضة وأشغال الجلود الطبيعى من الشنط الحريمي ومنتجات اخميم المتميزة من المفارش والكوفرتات وأشغال الخوص ومنتجات سيوة من زيت الزيتون والأعشاب والبلح، إضافة إلى الزجاج المعشق، إضافة إلى معروضات من إنتاج ذوي الإعاقة ومرضى السرطان



جدير بالذكر، أن الوزارة نظمت 30 معرضا خلال عام 2023 وهذا يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية داخل وخارج مصر بما يساهم في تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بدعم الوزارة في خلق فرص تسويقية.