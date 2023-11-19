اليوم السابع
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هل يجوز للأم التنازل عن حضانة أطفالها للأب؟

الأحد، 19 نوفمبر 2023 02:00 ص
هل يجوز للأم التنازل عن حضانة أطفالها للأب؟ محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن مدى قانونية تنازل الأم عن حضانة أطفالها للأب، و"اليوم السابع" يوضح مدى صالحية هذا الإجراء وفقاً للقانون المصرى.
 
وينص القانون على أن هذا التنازل وإن تم لا يعتد به، فوفقاً لمجموعة المبادئ التى أقرتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا.
 
 
 






حضانة الطفل

محكمة الاسرة

تنازل الام عن الحضانة

القانون المصرى



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