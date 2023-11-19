هل تناول ماء الأمطار له فوائد صحية.. ومتى يكون ضارا؟

كتبت فاطمة خليل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، هل فكرت يوماً عن فوائد تناول ماء المطر ، ومتى يكون ضاراً لصحتك؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



هل مياه الأمطار نظيفة وآمنة للشرب؟ بحسب تقرير لموقع thought co، فإن معظم الأمطار صالحة للشرب تمامًا وقد تكون أنظف من مرافق المياه العامة، وأوضح التقرير أن مياه الأمطار نظيفة لكن يجب جمع المطر الذي يسقط مباشرة من السماء فقط للشرب ولا ينبغي أن يمس ماء المطر النباتات أو المبانى، مشيراً إلى أن غلي مياه الأمطار وتصفيتها سيجعل تناولها أكثر أمانًا.



وبحسب موقع "tank world" توجد العديد من الفوائد لشرب مياه المطر وتشمل: - تساعد مياه الأمطار فى الحفاظ على صحة العظام عن طريق موازنة مستويات الكالسيوم، وتغذي خلايا الجسم بأيونات الماغنسيوم ويمكن أن تساعد فى تعزيز جهاز المناعة لديك.

- مياه الأمطار غنية بدرجة الحموضة القلوية، ولها تأثيرات إزالة السموم من الجسم وتساعد على الهضم الصحي، الجذور الحرة والسموم التي نستهلكها يوميًا تجعل دمنا أكثر حمضية لكن تساعد مياه الأمطار على مواجهة ذلك عن طريق تحييد درجة حموضة الدم.

- تحتوي مياه الأمطار على عدد قليل جدًا من المعادن، ما يجعلها نقية بشكل استثنائي مقارنة بإمدادات المياه العامة التي نشرب منها غالبًا.

ولضمان أن مياه الشرب العامة آمنة للاستهلاك، غالبًا ما يتم إضافة الفلورايد والكلور للمساعدة في تطهير المياه وإبعاد البكتيريا والجراثيم الضارة.

تعتبر مياه الأمطار ممتازة لتعزيز صحة البشرة والشعر بفضل افتقارها إلى المعادن وتوازن درجة الحموضة القلوية.

علاوة على ذلك، يساعد ماء المطرعلى تقليل الحموضة في فروة الرأس، مما يسمح لبصيلات الشعر بامتصاص الرطوبة بشكل أفضل، مما يمنحك خصلات أكثر لمعانًا وصحة.

ومع ذلك، هناك بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة التي يجب الانتباه إليها عند شرب مياه الأمطار.

شرب ماء المطر خطير فى هذه الحالات

يمر المطر عبر الغلاف الجوي قبل أن يسقط على الأرض، ويلتقط أي ملوثات في الهواء، لذا لا تشرب مياه الأمطار المتساقطة بالقرب من المصانع الكيماوية أو بالقرب من أعمدة محطات الطاقة ومصانع الورق وما إلى ذلك، ولا تشرب مياه الأمطار المتدفقة من النباتات أو المباني لأنك قد تلتقط مواد كيميائية سامة من هذه الأسطح.



مياه الأمطار الآمنة للشرب

معظم مياه الأمطار آمنة للشرب. في الواقع، مياه الأمطار هي مصدر المياه لكثير من سكان العالم.

مستويات التلوث وحبوب اللقاح والعفن والملوثات الأخرى منخفضة – وربما أقل من إمدادات مياه الشرب العامة.

ضع فى اعتبارك أن المطر يلتقط مستويات منخفضة من البكتيريا وكذلك الغبار وأجزاء الحشرات في بعض الأحيان، لذلك قد ترغب في معالجة مياه الأمطار قبل شربها.



خطوات لجعل مياه الأمطار أكثر أماناً

هناك خطوتان رئيسيتان يمكنك اتخاذهما لتحسين جودة مياه الأمطار، وهما غليها وتصفيتها.

- سيؤدي غلى الماء إلى قتل مسببات الأمراض.

- سيؤدى الترشيح والتصفية، مثل إبريق تنقية المياه المنزلي، إلى إزالة المواد الكيميائية والغبار وحبوب اللقاح والعفن والملوثات الأخرى.

الاعتبار المهم الآخر هو كيفية جمع مياه الأمطار، يمكنك جمع مياه الأمطار مباشرة من السماء في دلو أو وعاء نظيف.