ننشر أسماء 30 طفلا فلسطينيا حديث الولادة قادمين لتلقى العلاج فى مصر

كتب أحمد جمعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء 30 طفل فلسطيني حديث الولادة سينقلون من مستشفى الشفاء إلى مستشفى تل السلطان برفح تمهيداً لنقلهم غدا الاثنين إلى مصر.

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أسماء الأطفال الذين سينقلون إلى مصر لتلقى العلاج، داعية أهالي الأطفال التوجه على وجه السرعة إلى مستشفى تل السلطان برفح للتعرف على أطفالهم، مشيرة لإمكانية وجود مرافقة أمهاتهم أو ذويهم فى السفر.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات الأخرى، بينما نفذ الطعام والماء والإمدادات الطبية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدور أدهانوم قد قال على السوشيال ميديا إن الرضع المرضى قد تم إخراجهم من المستشفى مع 6 من العاملين فى الصحة و10 من أفراد عائلاتهم. وقال إنه تم أخذهم على مستشفى فى مدينة رفح جنوب غزة ويتلقون الرعاية العاجلة.

زار فريق من منظمة الصحة لعالمية المستشفى يوم السبت، وقال إن 291 مريض لا يزالوا بها، بينهم الأطفال، وأطفال مصابين إصابات خطيرة وآخرين يعانون من إصابات تعيقهم عن الحركة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلى أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كأسرى.