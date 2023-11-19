اليوم السابع
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مقتل مواطن وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بعين شمس بسبب خلافات سابقة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:49 م
مقتل مواطن وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بعين شمس بسبب خلافات سابقة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .
 
بالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص ، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد (3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة






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