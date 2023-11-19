"مصنعك جاهز بالتراخيص".. المجمع الصناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرب جرجا.. صور

سوهاج محمود مقبول

المجمع الصناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرب جرجا بمحافظة سوهاج، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال انشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة وأيضًا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق وبالتراخيص.



- المجمع مقام على مساحة 65 فدانا بتكلفة بلغت 858 مليون و300 ألف جنيه، ويضم 178 وحدة صناعية.



مميزات المجمع الصناعي:



- وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة.



- قرب الموقع من الكتلة السكنية حيث أنها تبعد تقريباً 4 كم من المنطقة السكنية.



- توافر العمالة نظراً للقرب من الكتلة السكنية.



- القرب من مطار سوهاج الدولي.



- كل وحدة مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء.



الخدمات بالمجمع الصناعى



- " مسجد - بنك - مطعم وكافيتريا - مبنى إداري - مبنى معارض - منفذ بيع وسوبر ماركت"



مواصفات الوحدات



- المباني عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية .



- واجهات معمارية حديثة متميزة.



- يوجد منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية.



- كل وحدة مجهزة بنظام اطفاء حريق.



- يوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء (جهد منخفض)





احد المصانع اذى بدء فى العمل



الترفيق بانطقة الصناعية



الطرق الداخلية بالمنطقة



المصانع بجرجا



المنطقة اصناعية من الداخل



مسجد المنطقة



مصنع لتصنيع أعلاف المواشى



مصنع من الداخل