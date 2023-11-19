مسئول أمريكى يتهرب من الإجابة على سؤال حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولى فى غزة

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تهرب نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى جوناثان فاينر، من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الهجوم العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة ينتهك القوانين والأعراف الدولية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لشبكة "إن بى سي" الأمريكية، ضغطت مقدمة البرنامج كريستن ويلكر على نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى مرارا خلال الحوار للإجابة على سؤال محدد: "هل أنت واثق من أن إسرائيل تتبع القانون الدولي، يا جون؟ فقط نعم أو لا".



وردا على السؤال، قال فاينر: "نحن واثقون من أن موقفنا هو ما نحتاج إليه فى الوقت الحالي.. عندما نرى القضايا التى يتم إثارتها، وبناء على الأحداث على الأرض، نقوم بطرحها بشكل خاص ومباشر مع حكومة إسرائيل".



وعندما حاولت المذيعة التدخل للحصول على إجابة قاطعة، قام المسؤول الأمريكى بمقاطعتها قائلا: "نحن لن نلعب دور القاضى وهيئة المحلفين فى الوقت الحالى بشأن هذه المسألة، عندما نرى أشياء تقلقنا، نقوم بالتحدث عنها، لقد فعلنا ذلك خلال هذا الصراع، وسنستمر فى القيام بذلك".



وتابع فاينر قائلا: "مرة أخرى، فقط للتأكيد، موقفنا هو أن جميع الدول بما فى ذلك إسرائيل، بما فى ذلك الولايات المتحدة، بحاجة إلى الالتزام بقوانين الصراع المسلح".



وفيما يخص قصف إسرائيل لمجمع الشفاء الطبى فى قطاع غزة وتبرير الجيش الإسرائيلى للهجوم بأن حركة حماس لديها قاعدة أسفل المجمع، قال فاينر إن "المخابرات الأمريكية تدعم هذه الفكرة".



وأضاف فاينر: " لكن هذا لا يعني، من وجهة نظرنا، أنه يتعين على إسرائيل شن غارات جوية على المستشفى أو هجمات برية على المستشفى، لقد كنا واضحين بنفس القدر بشأن ذلك. هذا نموذج مصغر للتحدى الحقيقى المرتبط بهذا الصراع برمته".