مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يُنظم ورشة تطريز 25 نوفمبر

كتب ــ محمد الأحمدى

يُنظم مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة عن التطريز، وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق السابع عشر وحتي يوم السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتقدم الورشة المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف علي مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة علي التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

جدير بالذكر، أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.