مؤتمر القضايا الإنسانية السودانية يناقش بالقاهرة تحديات تعرقل دعم السودانيين

كتب أحمد جمعة

تتواصل لليوم الثاني على التوالي في القاهرة مناقشات مؤتمر القضايا الإنسانية فى السودان بمشاركة عدد من مجموعات الإغاثة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلي ممثلين عن منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة.

وركزت جلسات المؤتمر على خمس قضايا رئيسية وهي الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، وقضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها، والمعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع العون الانساني في السودان.

وشارك عدد من الممثلين عن المنظمات السودانية بآرائهم ورؤيتهم لآلية وصول المساعدات الإنسانية الملحة إلى عدد من المناطق المحاصرة، بالإضافة إلى آلية توفير متطلبات الحياة الرئيسية لكافة المواطنين السودانيين الذي يعانون من نقص المياه والكهرباء وعدم توافر الأدوية.

ويشارك في جلسات النقاش عدد من المنظمات السودانية الفاعلة منها منظمة فكرة للدراسات والتنمية، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة “علاوة على جمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، بجانب هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، فضلا عن طيف واسع من مجموعات الاغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الامم المتحدة.

إلى ذلك، ركزت جلسة تحقيق الأمن الغذائي سبل دعم قطاع الزراعة في البلاد خلال الفترة المقبلة من خلال القوانين والتشريعات التي تساعد على تحقيق ذلك، وطرح محمد العتيبي مستشار وزير الصناعة والتجارة السوداني رؤيته لحل هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.

واقترح "العتيبى" تكوين آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة والشركاء لوضع نموذج مفاهيمي واستراتيجية وطنية طارئة وخطة عمل للقطاع التعاوني في ظل الحرب التي يشهدها السودان، داعيا كافة الأطراف بضرورة السماح داخل مناطق سيطرتهم بحرية عمل طواقم عضوية وموظفي التعاون.

ودعا إلى ضرورة دعم برامج التوعية والتثقيف والتدريب وبناء القدرات. التفعيل تعاونيات الائتمان والادخار التعاونية مع بنك السودان المركزي والإدارة العامة للتعاون وفق موجهات (ILO) (ACI) لتكون الوعاء المالي للتعاونيات من أجل شبكة مالية تعاونية قادرة علي الوصول للجميع عبر (USSD) و (Mobile money).



جانب من ورشة النقاش