اليوم السابع
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الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غدا.. أمطار متوسطة وارتفاع للأمواج يصل إلى 4 أمتار بالإسكندرية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:00 م
غدا.. أمطار متوسطة وارتفاع للأمواج يصل إلى 4 أمتار بالإسكندرية أمطار الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه من المتوقع غدا الاثنين تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى وحتى فترة الفجر تخف شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار على أن تنتهى فرص الأمطار من بعد فترة الظهيرة.

 كما يستمر نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج يتراوح من 3 - 4 امتار.

يذكر أن تضرب نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية نهاية شهر نوفمبر، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة.

ونوة "المكنسة" التى تهب فى عادة منتصف نوفمبر قد تأتى متأخرة عن موعدها هذا العام وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.







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