اليوم السابع
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ضبط شخص حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:42 م
ضبط شخص حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخص لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، حيث  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة.. وبحوزته (4 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 15 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها.






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