اليوم السابع
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ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة فى الجيزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:50 م
ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة فى الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (سائق ، مرافقه- مقيمان بالبحيرة) بأنه حال إستقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.
 
وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية ، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.






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