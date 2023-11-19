اليوم السابع
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شروط الترشح للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة بامتحانات الدبلومات 2024

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:00 ص
شروط الترشح للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة بامتحانات الدبلومات 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط للراغبين فى التقدم للعمل كرؤساء لجان ولجان إدارة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، استعداداً لاستقبال طلبات المعلمين بداية من اليوم الأحد، وجاءت الشروط كالتالى: 
 
- أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أ على الأقل.
 
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشان قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين لقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخريين.
 
- أن يكون خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة ورئيس قسم حجرة أو وكيل قسم حجرة، كما يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.
 
- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى.
 
- أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.
 
- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.
 
- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة  أو النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.
 
- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.
 
-ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.
- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.
 
 






وزارة التربية والتعليم

التقدم لوظيفة وكيل كنترول ورئيس كنترول

امتحانات الدبلومات الفنيه 2024

شروط الترشح للعمل كرؤساء لجان بامتحانات الدبلومات الفنيه 2024



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