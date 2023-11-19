شاهد بالصور.. مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الثانى بالضبعة

كتبت رحمة رمضان

بنشر اليوم السابع لقراءه الصور الاولى لمراحل البدء فى أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات والتي تٌعَد أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، والتي كان مخطط لها عام 2024، وتم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد.

وتعد مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

الجدير بالذكر أنه منذ أقل من شهرين، وبالتحديد في السادس من أكتوبر الماضي، تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة والذي أظهر البناء المتزامن تقريبًا لوحدتي الطاقة الأولى والثانية بمحطة الضبعة.