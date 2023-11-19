اليوم السابع
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شاهد بالصور.. مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الثانى بالضبعة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:46 م
شاهد بالصور.. مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الثانى بالضبعة مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى
كتبت رحمة رمضان

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بنشر اليوم السابع لقراءه الصور الاولى لمراحل البدء فى أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات والتي تٌعَد أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، والتي كان مخطط لها عام 2024، وتم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد.
 
وتعد مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
 
الجدير بالذكر أنه منذ أقل من شهرين، وبالتحديد في السادس من أكتوبر الماضي، تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة والذي أظهر البناء المتزامن تقريبًا لوحدتي الطاقة الأولى والثانية بمحطة الضبعة.
 
مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى
أولى مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى

تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى
تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى

مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى
مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى

مراحل تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي
 مصيدة قلب المفاعل النووي
 






الضبعة

الطاقة النووية

مصيدة قلب المفاعل

المحطات النووية



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