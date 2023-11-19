سقوط أمطار غزيرة على العريش والمسئولون في الشوارع لمتابعة تصريف المياه

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، سقوط أمطار بغزارة ومتواصلة، وتكون برك المياه في الشوارع، وتسببت في تعطيل حركة السير، وأعلن مجلس مدينة العريش في بيان، أن أسامة أحمد عَفش رئيس المدينة ويرافقه سكرتير عام المجلس وفريق عمل الأزمات يواصلون متابعة مراجعة غرف تصريف الأمطار داخل المدينة بشارع 22 يوليو ومحور الفاتح وشارع المستشفى ومحور أسيوط وشارع جسر الوادي، وفتح المحبس علي جسر الوادي ومراجعة أماكن تجمع المياه بسبب شدة الأمطار الآن لتصريفها.

كما تم الدفع بسيارات السحب للتخلص من البرك وتسيير حركة المرور، وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، تعطيل الدراسة غدا الاثنين الموافق 2023/11/20 بمدارس محافظة شمال سيناء للتعليم قبل الجامعي "ابتدائي- إعدادي- ثانوي"، وتقييدالتحركات إلا للضرورة القصوى.

شهدت أجواء شمال سيناء الليلة سقوط امطار متوسطة وشديدة وهبوب رياح مصحوبة بزخات على معظم انحاء المحافظة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد علي مستوى غرف العمليات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والابلاغ الفوري لغرفة العمليات في الديوان العام بأي أحداث تتعلق بالطقس.

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بالعريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء وبئر العبد ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية.