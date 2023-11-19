رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن يشيد بموقف مصر المشرف الداعم لبلاده

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وبالموقف المصري المشرف إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دورها الفاعل فى جهود استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم الأحد، السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الوضع اليمني والجهود السعودية لوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وتطرق العليمي إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على الأمن والسلم الدوليين، والموقف اليمني والمصري المبدئي الرافض للتهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية العادلة، وحق شعبها المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.