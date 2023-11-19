اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن يشيد بموقف مصر المشرف الداعم لبلاده

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:39 م
رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن يشيد بموقف مصر المشرف الداعم لبلاده رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وبالموقف المصري المشرف إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دورها الفاعل فى جهود استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم الأحد، السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الوضع اليمني والجهود السعودية لوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وتطرق العليمي إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على الأمن والسلم الدوليين، والموقف اليمني والمصري المبدئي الرافض للتهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية العادلة، وحق شعبها المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.







اليمن

مجلس القيادة اليمنى

رشاد العليمي

مصر

موقف مصر

دور مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة