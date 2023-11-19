رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: استشهاد بين 200 إلى 300 فرد من عائلتى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن لديه الكثير من أفراد العائلة مقيمين في غزة، وإن هناك ما بين 200 إلى 300 شهيد من عائلته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأضاف في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، :"والدتى موجودة في غزة، وأنا من مواليد غزة، وأنا من عائلة فلسطينية مهاجرة ولاجئة من مدينة عسقلان، ووالدى شاهد على هجرة 1948".

وتابع محمد أبو سمرة :"لدى 5 أشقاء في غزة و3 شقيقات، وابنة خالتى استشهدت وزوج ابنة خالتى من أسرة جدتى لأبى في مجزرة جباليا الأولى ، كما أن عائلة المدهون هي عائلة والدتى وهناك ما لا يقل عن 200 شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على فزة، كما أن منزلى الشخصى تضرر في الأحداث الأخيرة على غزة بجانب منازل كثيرة من عائلاتى تضررت خلال العدوان وهذا شرف لنا".

وأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى أن الصراع الفلسطيني والإسرائيلى هو صراع بين حق وباطل، والحق يمثله العرب والباطل يمثله الاحتلال وكل من يدعمه، والولايات المتحدة الأمريكية قدمت لشعبنا كل ما انتجته مصانع الصلاح الأمريكي .