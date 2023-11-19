خبير ملكى يكشف تفاصيل مكالمة الأمير هارى مع والده تشارلز بعيد ميلاده الـ75

كتبت: شيماء عبد المنعم

يزعم تقرير جديد أن الأمير هارى دوق ساسكس اتصل بوالده الملك تشارلز بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين، الذى مرت ذكراه يوم 14 نوفمبر الجارى، وادعى أحد الخبراء الملكيين أن الأمير هارى كرر خلال المكالمة طلبه الوحيد للملك تشارلز فى مكالمة عيد الميلاد، والذى ترددت شائعات عنه خلال الفترة الماضية بشأن اعتذار العائلة المالكة له.

كشف الخبير الملكى ريتشارد فيتزويليامز، عن طلب هارى من الملك تشارلز، وحذر من أن الطلب سيلقى آذانًا صماء بشدة، حيث قال ريتشارد لصحيفة "ديلى إكسبريس" الأمريكية: "يقال أن الأمير هارى يريد اعتذارًا من العائلة المالكة عن الطريقة التى يعتقد هو وميجان أنهما عوملا بها بشكل غير لائق عندما كانا نشطين كعضوين عاملين بالعائلة الملكية".

وبعد التقارير التى تفيد بأن هارى أجرى اتصالات مع الملك تشارلز فى عيد ميلاده الخامس والسبعين، يعتقد المعجبون الملكيون أن ذلك قد يكون بداية نهاية الخلاف المرير بين دوق ساسكس والعائلة المالكة، ومع ذلك، حذر الخبير الملكى من أن الملك تشارلز لن يستسلم لطلب هارى.

هاري وتشارلز

ويشار إلى أن تقرير آخر سابق نشر مطلع الشهر الجارى، زعم أن دوق ساسكس الأمير هاري قد ترك والده الملك تشارلز "يشعر بخيبة أمل" مرة أخرى بشأن أبنائه آرتشى وليليبت بعد أن رفض الابن دعوة الملك لحضور حفل عيد ميلاده فى المملكة المتحدة منتصف هذا الشهر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلة People، نقلته Sunday Times، رفض الأمير هارى عرضًا للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين مع العائلة والأصدقاء المقربين بعد فترة مضطربة بشكل متزايد فى علاقتهما.

وزعم التقرير أيضًا أن هارى تلقى دعوة للانضمام إلى الاحتفالات البسيطة فى كلارنس هاوس بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين، لكن لم يكن لديه أى خطط للحضور - آنذاك - حيث احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده فى 14 نوفمبر مع مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء المقربين، ومع ذلك، سيفتقد أحفاده آرتشى وليليبت مرة أخرى.

وفى وقت سابق، عندما حضر الأمير هارى تتويج الملك تشارلز بدون عائلته فى مايو، قيل أن الملك "يشعر بخيبة أمل شديدة" لأنه لم ير دوقة ساسكس أو أحفاده، وقال أحد المصادر المقربة لصحيفة "ذا صن" - فى ذلك الوقت - أن الملك تشارلز "سعيد" لأن الأمير هارى سيسافر إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج.