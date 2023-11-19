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جوتيريش: يجب ألا تنتهك إسرائيل حرمة المبانى التابعة للأمم المتحدة فى غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:53 م
جوتيريش: يجب ألا تنتهك إسرائيل حرمة المبانى التابعة للأمم المتحدة فى غزة جوتيريش
كتب محمد شرقاوى

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يجب على إسرائيل ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وأكد جوتيريش خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن عدد الشهداء المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ويجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.

وكانت رابطة العالم الإسلامي أدانت بأشدِّ العبارات، قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية"واس" ، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

 







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