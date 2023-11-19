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جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب عددًا من الأقراص المخدرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:46 م
جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب عددًا من الأقراص المخدرة المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة د . هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
البداية فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة الكوندر القادمة من ألمانيا اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصاله الوصول فى راكب ألماني الجنسية نظراً لارتباكه .
 
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أحمد جمال فتلاحظ عبوات دوائية، فتبين وجود ٩٦ شريطًا من عقارى ترمال وسولبادين المخدر بإجمالى ٩٦٠ قرصًا بين طيات الملابس داخل حقائبه.
 
قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .
 
 
 
 
 






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