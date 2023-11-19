تونس: التيار الشعبي يطالب هيئة المحامين برفع قضية ضد بايدن بالجنائية الدولية

إيمان حنا

طالب التيار الشعبي بتونس الهيئة الوطنية للمحامين برفع قضية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى محكمة الجنايات الدولية باعتباره شريكا في جرائم الكيان الصهيوني، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، وقد شارك التيار فى مسيرة اليوم لمناصرة القضية الفلسطينية في محيط السفارة الأمريكية فى تونس.وفق إذاعة"موزاييك"التونسية.

ومن جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، أن مايواصل القيام به الكيان الصهيوني الإرهابي في فلسطين لم يشهده تاريخ الانسانية والحروب من رمي لجثث الاطفال والمرضى بالطرقات ولم تشهد الإنسانية هذا الاقتحام الوحشي لغرف العناية المركزة بالمستشفيات والقصف للمدارس وغيرها.

وشدد النابتي على أن مايحصل اليوم في فلسطين وكل يوم هو امتحان للانسانية بفلسطين حيث أن المقاومة والشعب الفلسطيني لا يدافعان عن نفسهما فقط بل عن قيم الإنسانية جمعاء لان العدو الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة الامريكية دشنوا مرحلة مابعد الانسانية ومابعد التوحش حسب وصفه.

ودعا النابتي الشعب التونسي وكل الشعوب والاحرار في العالم والأنظمة العربية الى التدخل لطرد السفراء الامريكين أو استدعائهم كشكل احتجاجي ضد ما يحصل في فلسطين داعيا تونس لعقد اجتماع لدول عدم الانحياز التي بينت فيها عدة بلدان في اسيا وافريقيا موقفا مشرفا عن بعض الدول العربية باتخاذ مواقف ادانة واجراءات تعزل الكيان الصهيوني عن العالم وموقف دول امريكا اللاتينية وغيرها بطرد سفراء أمريكيين لديهم.

ومن ناحية أخرى، تجمع ممثلو تنسيقية مناصرة القضية الفلسطينية من بينهم أحزاب سياسية كالتيار الشعبي وغيرهم ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجالية الفلسطينية بتونس، اليوم الأحد ، قرب مقر السفارة الأمريكية بالبحيرة، احتجاجا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومناطق بفلسطين وسط حضور أمني مكثف في المحيط الخلفي لمقر السفارة، ورفع المحتجون عدة شعارات منها وقف العدوان واجب وحق الشهيد واجب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال وطرد السفير الأمريكي واجب وكلنا فلسطين وغيرها. وتمتد الوقفة للغد دعما لغزة الصامدة بوجه العدوان الإسرائيلى.