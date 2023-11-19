تعرف على إجراءات الوقاية من حوادث الطرق بسبب الأتربة

كتب: عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور، مجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة وتحسبا لهطول أمطار ، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

-منع السرعات الزائدة على الطرق للحد من انزلاقها ووقوع الحوادث

- يجب السير بسرعات منخفضة و تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

-عدم الرعونة في القيادة لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار

-التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

-يجب استخدام الإشارات الدالة وتجنب توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.