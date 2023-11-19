تدريب 2777 معلما ومدير مدرسة بالفيوم ببرنامج الوعي المجتمعى وقيم المواطنة

قالت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إنها تابعت اليوم التدريب الذى يعقد بعنوان "دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى طلاب المدارس فى ضوء التحول الرقمى، حيث أكدت على أهمية البرنامج التدريبى، مع ضرورة نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين بالمدارس حتى يأتى بثماره على طلاب المدارس، ولفتت الى أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم.

ولفتت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الى أنه تم تدريب 592 مدير مدرسة ابتدائى، و230 مدير مدرسة إعدادى، و59 مدير مدرسة ثانوى، و40 مدير مدرسة تعليم فنى على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالى العدد المستهدف بالتدريب على مستوى المحافظة 2777 متدرب على مستوى المحافظة من فئات مختلفة (مدير مدرسة - معلم - أخصائى إجتماعى - رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية - أمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية)، وتم توزيعهم على 36 قاعة تدريبية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم.

ويهدف البرنامج التدريبى إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى.

ومدة البرنامج التدريبى، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من اليوم الأحد 19 نوفمبر 2024م وحتى الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م، ويتضمن البرنامج التدريبى، 3 محاور رئيسية (الوعى والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل Action plan).

ولفتت وكيلة الوزارة أن البرنامج التدريبى تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى، يأتى فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التى يفرضها التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى المتوازن الذى يتمتع بالوعى المجتمعى وقيم المواطنة ليسهم فى بناء وطنه وتنمية مجتمعه.