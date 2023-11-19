اليوم السابع
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بحث القوى العاملة: الفئة العمرية من 40-49 أعلى معدل مساهمة بالنشاط الاقتصادى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:00 ص
بحث القوى العاملة: الفئة العمرية من 40-49 أعلى معدل مساهمة بالنشاط الاقتصادى الاحصاء ارشيف
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2023، إن الفئة العمرية "40 -49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي والتي بلغت 60.4٪.
 
وأضاف البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بلغ 44.6٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالي، بينما كان 43% خلال الربع السابق، مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق.
 
وسجل معدل مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادي 71.2٪، مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، والإناث 16.7٪،  بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
 
وبلغ معدل المساهمة فى الحضر 44.1٪، وفي الريف 45٪، بينما كان في الحضر 41.9٪، 43.8٪ في الريف في الربع السابق، مقابل في الحضر 42.7٪، وفي الريف 42.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.






بحث القوى العاملة

النشاط الاقتصادى

اخبار الاقتصاد



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